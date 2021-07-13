Ученые: чаще всего романтические отношения начинаются с дружеских

Канадские ученые провели исследования и пришли к выводу, что большинство романтических отношений начинаются с дружеских. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ученые опросили 1900 пар разных возрастов. В результате выяснилось, что 68% участников опроса сначала дружили, а потом уже становились парой. Чаще всего это явление наблюдается у людей в возрасте около 20 лет. В этой возрастной категории отношения с дружбы начинали 85% пар.

Ранее психолог-сексолог Анна Котенева поделилась секретами взаимопонимания и создания крепкого брака. Она отметила, что за сексуальное удовольствие и удовлетворение отвечает непосредственно сам человек. Стоит поговорить со своим партнером и деликатно рассказать ему о своих желаниях. Кроме того, стоит объяснить, чего бы вам не хотелось делать и по какой причине.

Котенева посоветовала не замалчивать свои мысли, иначе последствия будут крайне негативными. По словам сексолога, в таком случае у человека может возникнуть неуверенность в своих силах и в своем партнере. Крайне важно говорить о том, что вы чувствуете.