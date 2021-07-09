Сексолог поделился секретами крепкого брака

Порой решить конфликты и недопонимания в семье довольно легко. Достаточно поговорить со своим партнером по-душам. Психолог-сексолог Анна Котенева поделилась секретами взаимопонимания и создания крепкого брака. Об этом сообщила НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Гармония в паре наступает тогда, когда отношения строятся в безоценочном контексте. Люди уже оценили друг друга, когда решили жить вместе. Нет предела совершенству, и если постоянно оценивать, можно загнать себя в состояние низкой самооценки, что ты „не достоин“, тебя „не хотят“, ты „не можешь“ или у тебя „не те“ реакции», — заявила специалист.

Она отметила, что за сексуальное удовольствие и удовлетворение отвечает непосредственно сам человек. Стоит поговорить со своим партнером и деликатно рассказать ему о своих желаниях. Кроме того, стоит объяснить, чего бы вам не хотелось делать и по какой причине.

Котенева посоветовала не замалчивать свои мысли, иначе последствия будут крайне негативными. По словам сексолога, в таком случае у человека может возникнуть неуверенность в своих силах и в своем партнере. Крайне важно говорить о том, что вы чувствуете.

Врач заявила, что проблемы в отношениях возникают из-за недоговоренности партнеров. Нежелание у партнера заниматься сексом человек может воспринимать на свой счет. Хотя зачастую причины могут крыться в элементарной усталости или плохом самочувствии.

«Люди живут в определенных стереотипах и боятся, стесняются сказать что-то близкому, предпочитая стерпеть. Но потом это чревато тем, что люди могут даже расставаться. Игнорирование чувственного компонента ведет к заблуждениям, конфликтам, ссорам и расставаниям», — подытожила специалист.