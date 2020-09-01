Ученики начальных классов будут получать бесплатное горячее питание в школах

С 1 сентября в российских школах начинается переход на обеспечение бесплатным разовым горячим питанием учеников младших классов.

Закончится переход должен до 1 сентября 2023 года. В федеральном законе говорится, что ученики начальных классов в государственных и муниципальных образовательных организациях обеспечиваются не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием. Оно предусматривает наличие горячего блюда, не считая горячего напитка.

Обеспечение будет проходить за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и иных источников финансирования, которые предусмотрены законодательством страны, уточнило РИА «Новости».

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что Россия готова к возобновлению учебного процесса в очном режиме. Это позволяет сделать эпидемическая ситуация в стране. Однако Попова также допустила, что при появлении очагов массового заболевания коронавирусной инфекцией, школы вновь перейдут к дистанционному обучению.