Учения по предотвращению завоза оспы обезьян провели в аэропорту Красноярска

Тактические учения по предотвращению и распространению оспы обезьян и других особо опасных инфекций прошли в международном аэропорту Красноярска имени Д. А. Хворостовского. По легенде учений, на борту прилетевшего из Доминиканы CRJ-200 находился пассажир, у которого, предположительно, была оспа обезьян.

О заболевшем пассажире командир воздушного судна доложил диспетчеру при посадке. Сотрудники воздушной гавани передали информацию специалистам, рассказали в пресс-службе аэропорта.

Источник фото: www.kja.aero

Во время учений самолет сначала транспортировали на санитарную стоянку, сняли с него багаж, провели полную дезинфекцию всех отсеков, отходы с борта уничтожили, а людей, контактировавших с заболевшим, поместили на карантин.

Учения организовало региональное управление Роспотребнадзора. В них также приняли участие сотрудники Центра гигиены и эпидемиологического надзора, Емельяновской районной больницы, линейного отдела полиции аэропорта, а также отделения пограничного и таможенного контроля.

В России не было выявлено завозных случаев оспы обезьян. По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, риск завоза этого вируса в страну невысокий.

«Главная задача наша сегодня — чтобы не было рисков распространения внутри страны», — подчеркнула она.