Учения МЧС, во время которых погиб Зиничев, завершились в Норильске

Часть двухдневных арктических учений МЧС России, которая проходила в Норильске, завершилась. Там погиб глава ведомства Евгений Зиничев.

Учения объявили завершенными после пленарного заседания, которое прошло в музее Норильска. Именно во время совещания стало известно о гибели главы МЧС России Евгения Зиничева. Об этом сообщил ТАСС.

Двухдневные межведомственные опытно-исследовательские учения проходили с 7 по 8 сентября в семи регионах в арктической зоне России. Их организовало МЧС России по поручению президента страны.

В учениях приняли участие шесть тысяч человек, там были апробированы 47 новых образцов экипировки и техники. Кроме того, в рамках мероприятия прошли заседания по проблемам безопасности северных регионов, экологическая акция по уборке Арктики от мусора, спортивные соревнования, уроки безопасности в школах.

Евгений Зиничев погиб, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника. Ранее сообщалось, что глава МЧС России прыгнул с обрыва в воду за оператором, который поскользнулся и сорвался вниз. Зиничев погиб, разбившись о камень.