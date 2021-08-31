Участница конфликта с пистолетом на детской площадке в Новокузнецке рассказала о причине ссоры

Новокузнечанка, которая вытащила пистолет на детской площадке и нажала на курок, пришла разбираться со своими обидчиками — на нее ранее пожаловались в полицию. Женщина приняла на грудь и пришла скандалить. Об этом «360» рассказала участница конфликта Надежда.

«До этого мы подавали на нее заявление в ПДН, так как она находилась в неадекватном состоянии, падала на детей в песочнице. Спустя несколько дней мы сидели во дворе. Она вышла, начала предъявлять за какие-то игрушки, потом начала предъявлять за ПДН, потом опять за игрушки, после чего начала вытаскивать пистолет и стрелять по людям», — рассказала Надежда.

По ее словам, она получила пулю из пневматики в руку. Раненая женщина зафиксировала травму у медиков и написала заявление в полицию.

Источник фото: телеканал «360»

Ранее в пресс-службе регионального главка МВД рассказали, что в одном из дворов Новокузнецка на детской площадке повздорили две пьяные женщины. Одна из них выхватила пневматический пистолет и начала стрелять, когда ее оппонентка прихватила ее за шею. Серьезных повреждений во время потасовки никто не получил.