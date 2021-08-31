Женщина угрожала пистолетом на глазах детей в Новокузнецке

Между двумя выпившими женщинами разгорелся конфликт в Новокузнецке. Одна из них стала угрожать другой. Позже между ними завязалась потасовка, которую видели дети. Об этом сообщили в пресс-службе главка МВД по Кемеровской области.

Информация о ссоре двух женщин поступило в ведомство прошлым вечером. Конфликт произошел на улице Климасенко, туда был направлен наряд полиции.

«На месте происшествия полицейские обнаружили двух женщин с признаками алкогольного опьянения. У одной из них стражи порядка изъяли пневматический пистолет», — заявили в пресс-службе.

Там уточнили, что конфликт возник на бытовой почве, в ходе него никто не пострадал. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Местные жители опубликовали в Сети кадры ссоры женщин. На них видно, как одна из них угрожает другой пистолетом. Вскоре после этого между ними возникает потасовка, при этом слышны крики детей и выстрелы.