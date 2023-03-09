Общество 09 марта 2023, 16:25 Участникам СВО предоставят отсрочку регистрации прав на жилье по льготной ипотеке Мишустин сообщил об отсрочке регистрации прав на жилье по льготной ипотеке для бойцов СВО Unsplash

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Участникам спецоперации предоставят отсрочку для регистрации прав на жилплощадь, которую они взяли по программам льготной ипотеки. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства. Его выступление опубликовали на сайте кабмина.

Бойцы проходят службу, поэтому важно в этот период освободить их от необходимости заниматься формальностями, отметил он.

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«Поэтому тем из них, кто ранее взял кредит по программе „Льготная ипотека“ на строительство или приобретение частного дома, станет доступна отсрочка для регистрации прав на него», — пояснил Мишустин.

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Для участников программы «Дальневосточная ипотека» сохранят процентную ставку. Также им предоставят возможность позже стандартных сроков прописаться по адресу нового жилья.

По словам Мишустина, правительство также прорабатывает механизмы государственной поддержки ипотечного рынка, «чтобы больше людей решили квартирный вопрос». Например, воспитывающим детей-инвалидов родителям предоставят право на оформление «Семейной ипотеки» для покупки вторичного жилья, если в их регионе не строят многоквартирные дома.

Стало известно, что депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Колунов передал бойцам из Подмосковья, находящимся в зоне СВО, прицелы, бинокли и тепловизоры.