Армия 09 марта 2023, 15:58 Прицелы, бинокли и тепловизоры отправили бойцам из Подмосковья в зону спецоперации Депутат ГД Колунов отправил прицелы, бинокли и тепловизоры подмосковным бойцам в зону СВО Пресс-служба депутата Госдумы Сергея Колунова

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Депутат Государственной думы, член фракции «Единая Россия» Сергей Колунов собрал ценный груз для бойцов из Подмосковья, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции. Он передал им прицелы, бинокли и тепловизоры.

Пресс-служба депутата Госдумы Сергея Колунова Пресс-служба депутата Госдумы Сергея Колунова Пресс-служба депутата Госдумы Сергея Колунова Пресс-служба депутата Госдумы Сергея Колунова Пресс-служба депутата Госдумы Сергея Колунова Пресс-служба депутата Госдумы Сергея Колунова

В очередную посылку вошли 25 коллиматорных и 16 тепловизионных прицелов, а также 11 прицелов ночного видения. Кроме того, военнослужащие получат 25 планок Пикатинни для автоматов и пять цифровых биноклей.

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Колунов отметил, что находится в постоянном контакте с бойцами. Поэтому парламентарий знает, что именно нужно ребятам, находящимся на передовой. По его словам, пожелания и потребности военных являются приоритетными при сборе гуманитарной помощи.

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«В этот раз пришел запрос на прицелы. Мы сразу среагировали: закупили коллиматорные и тепловизионные прицелы, прицелы ночного видения и бинокли», — подчеркнул депутат.

Посылка в ближайшее время прибудет в расположение воинской части. Колунов выразил уверенность, что отправленный набор поможет бойцам успешно выполнять боевые задачи.

«Мы, в свою очередь, продолжим оказывать всестороннюю помощь им и их семьям. Это наш долг», — заключил парламентарий.

Глава Московской области Андрей Воробьев накануне сообщил, что Центры поддержки участников спецоперации и их семей в регионе переведут на работу по единому стандарту. По его словам, с осени прошлого года добровольцы помогли почти 8,6 тысячи семей бойцов.