Участникам ПМЭФ показали краба-предсказателя инвестиций

Делегация из Заполярья привезла с собой на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) живого краба. Как выяснилось, он еще и умеет предсказывать регионам инвестиции.

По словам директора АНО «Мурманконгресс» Артема Марышева, перспективность денежных вливаний можно определить по движению ножек краба.

«Если краб пошевелит правой лапой, то инвестиции придут в ваш регион обязательно, если левой — то их необходимо будет немного подождать», — передал его слова сайт Newinform.

Еще одним удивительным гостем форума стал Даня Милохин. Тиктокер попросил участников сессии ПМЭФ-2021 лечь на пол, чтобы снять ролик, уточнил RT. Среди желающих принять участие в этом перформансе оказалась журналистка Ксения Собчак. Милохин при этом лег на стол. Вероятно, через некоторое время результат будет опубликован в соцсетях. Перед съемками юноша не объяснил смысл своей задумки.

Собчак посетовала, что участие в форуме в этом году подняли с 300 до 900 тысяч рублей. Обычное чаепитие обойдется почти в четыре тысячи рублей.