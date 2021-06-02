Даня Милохин уложил Ксению Собчак на пол на полях ПМЭФ

Тиктокер Даня Милохин появился на Петербургском международном экономическом форуме. Блогер попросил участников сессии ПМЭФ-2021 лечь на пол, чтобы снять ролик. Об этом сообщило РИА «Новости».

Милохин попросил всех, кто желает поучаствовать в съемках ролика, встать в ряд, а потом лечь. Среди тех, кто решился принять участие в этом перформансе, оказалась и Ксения Собчак. Тиктокер же зачем-то лег на стол. Что получилось в итоге, видимо, мы увидим позже. Идею своего ролика Милохин не объяснил. А пока есть кадры с ПМЭФ, которые в своем Теlеgrаm-канале опубликовал RT.

«Я дожила до того момента, когда на экономическом форуме появился Даня Милохин», — процитировало Собчак Ura.ru.

Собчак между тем пожаловалась на высокие цены в буфете на ПМЭФ. Журналистка посетовала, что участие в форуме в этом году подняли с 300 тысяч до 900 тысяч рублей, а поесть можно минимум за 3800 рублей, даже если заказать только зеленый чай. Да в целом меню Собчак тоже не впечатлило, написала «Газета.ru».