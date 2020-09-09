Участникам АУЕ* впервые вынесли приговор

Организаторам ячейки АУЕ* вынесли первый приговор после запрета движения на территории России. Теперь фигуранты получат реальные сроки.

Приговор по уголовному делу в отношении супругов Бабарика и Артема Зуева вынес Екатеринбургский гарнизонный военный суд, сообщает РИА «Новости».

«В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества), ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), п. „в“ ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)», - сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По данным ведомства, именно Николай Бабарика создал экстремистское сообщество под названием АУЕ*, в состав которого вошли его супруга и Зуев. АУЕ* расшифровывается как «Арестантский уклад един» или «Арестантское уркаганское единство».

По предварительной информации, сторонниками организации являются 34 тысячи человек в 40 регионах страны. Самые активные участники — подростки в возрасте от 13 до 17 лет.

*АУЕ — экстремистская организация, запрещенная в России.