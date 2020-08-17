СМИ назвали количество сторонников АУЕ*

Самыми активными участниками движения являются подростки в возрасте 13−17 лет. Как такового лидера у АУЕ* нет, но есть «смотрящие» в различных населенных пунктах.

Впервые об организации заговорили еще в 2016 году, после того как в Хилокском районе Забайкалья группа воспитанников местного интерната разгромила полицейский участок. Все они выкрикивали лозунг АУЕ*.

Тогда же история о странной организации появилась в прессе. По данным СМИ, преступная группировка действовала в регионе уже 10 лет. Местный криминал, чтобы поддержать сидящих в колониях, начал втягивать к себе местных подростков и формировать небольшие банды. Несовершеннолетние хулиганы облагали данью целые школы и училища. Брали как деньгами, так и продуктами.

После из Забайкалья движение распространилось на Оренбургскую область и Бурятию. В социальных сетях появились массы групп, посвященных этому движению.

В понедельник, 17 августа, Верховный суд России признал АУЕ* экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Действия сторонников попадают под статью «Организация экстремистского сообщества». Максимальное наказание за это нарушение составляет 12 лет лишения свободы.

*АУЕ — экстремистская организация, запрещенная в России.