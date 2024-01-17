17 января 2024, 20:35
Уральский военкомат выдал родственникам совершившего подвиг бойца СВО чужое тело
Е1: семья бойца СВО из Екатеринбурга получила чужое тело из-за ошибки
Родственники погибшего в зоне проведения спецоперации ефрейтора из Екатеринбурга похоронили другого бойца. Тела перепутали в военкомате Чкаловского района города. Подробности происшествия сообщило издание E1.RU.
За несколько дней до получения тяжелого ранения ефрейтор в одиночку уничтожил группу украинских диверсантов. О его подвиге показали сюжет по федеральному телевидению.
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Сообщение о смерти военного родные получили в начале декабря. В Ростов-на-Дону, куда доставили тело отправилась его супруга. Она его опознала и вернулась домой, ожидая доставки.
Тело в цинковом гробу родным передал военкомат. По словам родственников, там пообещали выплатить компенсацию в размере 48 тысяч рублей после прощания. Похороны прошли 3 января.
Спустя пять дней семья получила сообщение от военного комиссара, что тело ефрейтора только привезли. Семье сказали, что необходимо провести эксгумацию и устроить новые похороны за свой счет. Новая траурная церемония прошла 15 января.
В разбирательство после обращения семьи погибшего бойца вмешался депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. Он пообещал направить запрос в военную прокуратуру, чтобы выяснить, почему военкомат не проверил тела перед выдачей.
Путаница с погибшими бойцами возникла в ростовском Центре приема, обработки и отправки погибших. Об этом со ссылкой на источник в военкомате Чкаловского военкомата Екатеринбурга сообщило Ura.ru. Собеседник добавил, что это сделали не специально. Также он раскрыл личность ошибочно похороненного бойца. Им оказался житель Казани. Другие детали происшествия источник скрыл.
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