Участие в «черной пятнице» примут 60 млн россиян

Во время пандемии люди старше 50 лет начали осваивать возможность приобретать товары онлайн. Из-за этого продавцы ожидают, что к акции «черная пятница» присоединятся на 20% больше покупателей. Всего заказы будут делать около 60 миллионов человек.

По словам президента Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александра Иванова, количество покупателей из-за пандемии вырастет на 20%. Если в прошлом году в акции участвовали 50 миллионов человек, то в этом ожидается уже 60 миллионов.

«Мы видим, что потребительский спрос снижается — люди внимательно и чутко относятся к своим тратам. Наши опросы показывают, что россияне готовятся к этой распродаже, аккумулируют средства», — привела слова Иванова газета «Известия».

Президент НАДТ отметил, что рост продаж произойдет из-за появления пользователей старше 50 лет. При этом больше всего будет покупателей в возрасте от 25 до 45 лет. Согласно прогнозам ассоциации, всего за время распродаж россияне купят товаров на 30 миллиардов рублей. В 2019 году объем покупок достиг 25 миллиардов рублей.

Ранее «360» рассказал, как не попасться на уловки магазинов в «черную пятницу» и купить товар с реальной скидкой.