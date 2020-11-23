«Черная пятница»: Как купить товар выгодно и не попасться на уловки маркетологов?

Конец ноября — сезон предновогодних скидок, и многие магазины устраивают главную распродажу года — «черную пятницу». Как не попасться на уловки магазинов и купить товар с реальной скидкой, рассказал корреспондент «360».

В России сезон скидок проходит спокойнее, чем за рубежом и чаще всего онлайн. Самая популярная категория — электроника. Социальный опрос показал — 80% покупателей планируют купить на распродаже бытовую технику и гаджеты.

К сожалению, в «черную пятницу» не все продавцы работают честно. Самый распространенный прием — намеренное завышение цены перед распродажей. Получается, что скидка ненастоящая.

Как не попасться на уловки маркетологов, смотрите в сюжете канала «360».