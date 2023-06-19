Эксклюзив 19 июня 2023, 16:34 «Убытки и большие затраты». Депутат Гаврилов назвал справедливым повышение цен в кафе «Вкусно — и точка» Депутат Гаврилов: рост цен во «Вкусно — и точка» справедлив из-за больших затрат компании Pxhere

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Повышение цен в кафетерии «Вкусно – и точка» справедливо. Компания понесла убытки при переходе к новому бренду. Такое мнение для «360» выразил депутат Госдумы от фракции КПРФ Сергей Гаврилов.

По его словам, в целом в повышении цен нет ничего необычного. Дело в том, что себестоимость любых производимых в России товаров ежегодно растет из-за повышения тарифов ЖКХ, подорожания продукции у фермеров, бензина и других факторов. Также в стране из-за влияния санкций выросли цены на услуги логистики и другие бизнес-процессы.

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По данным Росстата, инфляция за этого год составила лишь 3%. Но нужно понимать, что это усредненный показатель, уточнил он. Также, как отметил Гаврилов, есть проблема накопленного роста цен в прошлом году – почти 12%.

«В прошлом году компания, управляющая «Вкусно – и точка», показала значительные убытки, были большие затраты, связанные с переходом к новому бренду», — подчеркнул депутат.

По его мнению, рассчитывать на массовое прибавление клиентов, которое позволило бы удержать цены за счет объемов продаж, странно. Он напомнил, что доходы населения сильно не растут, а конкуренция на рынке высокая.

«Так что обещанное повышение цен, в целом, справедливое. Если мы хотим видеть привычные продукты и напитки, без сокращения веса или изменения рецептуры, то надо быть готовым за это заплатить небольшим повышением чека», — сказал Гаврилов.

Стало известно, что цены в кафетериях ресторанов «Вкусно — и точка» (бывшие «МакКафе») с 26 июня в среднем вырастут на 6%. Подорожает вся продукция, кроме напитков. Рост цен связан с увеличением себестоимости продукции, уточнили в сети быстрого питания.