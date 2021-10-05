Убитых студенток медицинского колледжа в Гае похоронили в Башкирии

Убитых в Гае студенток медицинского колледжа похоронили во вторник в родных деревнях в Башкирии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правительство республики.

Девушки оказались уроженками Баймакского и Кугарчинского районов. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил главам этих муниципалитетов оказать всю необходимую помощь семьям убитых.

На днях был задержан подозреваемый в убийстве студенток — 29-летний ранее судимый Александр Лазарев. На допросе он уже признал вину, во вторник его должны арестовать. Следственный комитет возбудил уголовные дела по еще четырем статьям, помимо убийства. В частности, об изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, поджоге имущества и завладении автомобилем.

Зверское тройное убийство было совершено в Гае 30 сентября. Тела двух девушек нашли в обгоревшей квартире, еще одно — недалеко от дома.

Мать подозреваемого в убийстве трех студенток рассказала «360», что в последний раз общалась с ним уже после преступления. Разговор был обычным: он спрашивал у матери, как у нее дела и что она делает.