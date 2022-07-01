«Убираем только в подъезде». УК открестилась от московской квартиры с 43 кошками, собакой и тучей мух

В ООО «Орбита-Холдинг» обслуживает московский дом на Фестивальной, в одной из квартир которого нашли 43 кошки и собаку. Квартира пожилой женщины утопает в грязи, повсюду грязная посуда, тучи черных мух и тараканы. Как сообщил «360» председатель управляющей организации Павел Дворжецкий, максимум, что они могут сделать, — провести дезинсекцию на лестничной клетке.

«Мы в курсе этой истории, но не обслуживаем уборку квартир, не проводим там дезинсекцию. На площадке, естественно, проводим в рамках регламента. Если так произошло, конечно, проведем на лестничной клетке», — рассказал Дворжецкий.

Он добавил, что жалоб от соседей не поступало.

«Там пожилая бабушка живет, видимо, не совсем здоровая», — предположил глава управляющей организации.

О том, в каком жутком состоянии находится квартира, узнала соседка пожилой женщины. Хозяйка попала в больницу и оставила ей ключи, чтобы кормила питомцев. Оказавшись в квартире, соседка пришла в ужас и вызвала участкового и волонтеров, которые смогут забрать часть кошек. Их покажут ветеринару.

Бабушка уже вернулась домой. Врачи из психбольницы не нашли у нее проблем с психикой. Женщина заперлась дома и никого не пускает. Как стало известно «360», там могут оставаться еще около 30 кошек.