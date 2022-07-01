Даже психушка отказалась. Москвичи вызвали МЧС к соседке с 42 кошками и собакой

Жительница Москвы держала в квартире на улице Фестивальной 42 кошки и одну собаку. К спасению животных пришлось подключать полицию, МЧС и неотложку, но это не помогло — женщина вернулась домой. Корреспондент «360» побывал на месте событий и показал, в каких условиях оказались пленники кошатницы.

Спасали дважды

Жители дома по улице Фестивальной, 59к1 подозревали, что в квартире есть животные, но о реальных масштабах происходящего узнали случайно три дня назад. Женщине пришлось лечь в больницу, и она дала соседке ключи, чтобы та кормила кошек. Об этом рассказала волонтерка.

Она попала в больницу, у нее четвертая степень рака. Отдала соседке ключи. Та зашла и ахнула. Собрала волонтеров. Они начали вытаскивать отсюда 42 кошки, одну больную собаку. Без воды, без электричества

Хозяйка квартиры услышала по телефону, как кошки мяукают, и поняла, что происходит, а после этого вышла из больницы под расписку «спасать» своих котов.

Добровольцы предложили ей помощь, принесли еду для самой женщины и питомцев. Но она ничего не взяла, а вдобавок напала на них, порвала одежду и покусала. Тогда пришлось вызвать участкового, а он в свою очередь подключил МЧС. Хозяйка не открывала, спасателям пришлось выламывать дверь. Женщину забрала психиатрическая неотложка.

Полная антисанитария

По квартире разбросаны вещи. Продукты и мусор лежат вперемежку прямо на полу. Там же животные справляют нужду. Летают мухи, они сидят везде. Раковина на кухне завалена грязной посудой, в ванне бродит черно-зеленая вода. На стенах комнат ободраны обои, а в ванной почти не осталось плитки. В коричневых пятнах даже потолок. От запаха не спасают медицинские маски, надетые в три слоя.

«Здесь без маски, без респираторов просто невозможно находиться. Вокруг мухи, вонь, антисанитария полная, и во всем этом проживали кошки. Сейчас волонтеры пытаются их в буквальном смысле поймать, чтобы пристроить в добрые руки», — рассказал корреспондент Максим Селиков.

Психически здорова

Соседи сильно удивились, когда снова увидели ее дома. В этот же день женщину выпустили из больницы, посчитав психически совершенно здоровой.

Ее не взяли в психушку, потому что решили, что здорова. Сказали, что она социально ориентируется, может сама себя обслуживать. Только через полицию. Им этого мало

Хозяйка квартиры закрылась и снова никого не пускает. С ней осталось около 30 кошек, волонтеры не успели их вынести.

Участковый сообщил обо всем управляющей компании. Специалист ГБУ «Жилищник» вынес из квартиры два пакета мусора и ушел — у него нет полномочий ни для выселения кошатницы, ни для принятия других мер.