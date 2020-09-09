У задержанного замглавы Минэнерго нашли недвижимость во Франции

Проходящий по делу о хищении более 600 миллионов рублей замглавы Минэнерго России Анатолий Тихонов владеет недвижимостью во Франции. Об этом заявил следователь СК на заседании об избрании меры пресечения чиновнику.

«Согласно рапорту оперативного сотрудника, у Тихонова имеется недвижимое имущество на территории Франции», — сообщил сотрудник Следственного комитета, передал ТАСС.

Он добавил, что близкое окружение Тихонова оказывает давление на свидетелей, не уточнив, какое именно.

Сам Тихонов заявил, что речь идет об официально задекларированной квартире во Франции.

Тихонова задержали 8 сентября. По версии СК, он пытался скрыться, «применяя различные способы конспирации, многократно изменяя используемые автомашины и места временного нахождения на территории Москвы».

Вместе с замминистра энергетики были задержаны еще трое фигурантов дела о мошенничестве. Следствие считает, что бывший директор ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Тихонов, его советник Роман Рыжков, а также вице-президенты АО «Ланит» Владимир Макаров и Виктор Серебряков причастны к хищению минимум 603 миллионов рублей.

Это почти две трети средств, выделенных на разработку государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК) в 2013–2015 годах, писал «Коммерсант«. Также по делу, по данным издания, проходит замглавы «Российского энергетического агентства» Игорь Кожуховский. Он находится дома с коронавирусом. В квартире провели обыск, но задерживать топ-менеджера не стали — носителей COVID-19 не принимают в СИЗО.

Тихонов является заместителем министра энергетики с лета 2019 года.