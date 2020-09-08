В СМИ появилась информация о задержании замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова. Чиновника заподозрили в мошенничестве.

Анатолия Тихонова задержали после допроса по делу о крупном мошенничестве, где он проходил в качестве свидетеля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Тихонов допрошен в качестве подозреваемого, он задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ до предъявления обвинения», — говорится в сообщении. Сколько грозит Тихонову, пока неизвестно.

Ранее агентство сообщило об обысках, которые прошли у Анатолия Тихонова и замдиректора «Российского энергетического агентства» министерства Игоря Кожуховского.

В конце августа московский суд арестовал бывшего директора РКК «Энергия» Владимира Солнцева на один месяц и пять суток. Солнцева обвиняют хищении более одного миллиарда рублей. Сам обвиняемый вины не признает.