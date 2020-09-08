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    08 сентября 2020, 19:26

    Замминистра энергетики Тихонова задержали — «Интерфакс»

    Анастасия Калинина

    В СМИ появилась информация о задержании замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова. Чиновника заподозрили в мошенничестве.

    Анатолия Тихонова задержали после допроса по делу о крупном мошенничестве, где он проходил в качестве свидетеля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

    «Тихонов допрошен в качестве подозреваемого, он задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ до предъявления обвинения», — говорится в сообщении. Сколько грозит Тихонову, пока неизвестно.

    Ранее агентство сообщило об обысках, которые прошли у Анатолия Тихонова и замдиректора «Российского энергетического агентства» министерства Игоря Кожуховского.

    В конце августа московский суд арестовал бывшего директора РКК «Энергия» Владимира Солнцева на один месяц и пять суток. Солнцева обвиняют хищении более одного миллиарда рублей. Сам обвиняемый вины не признает.

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