У православных христиан началась Светлая седмица или праздничная пасхальная неделя. В это непостное время принято отдыхать и делиться радостью Воскресения Христова.

«Итак, все войдите в радость Господа нашего. И первые, и вторые — получите награду. Богатые и бедные, ликуйте друг с другом. Воздержные и нерадивые, почтите этот день. Постившиеся и непостившиеся, веселитесь ныне. Трапеза обильна — насыщайтесь все», — сказано в Слове Иоанна Златоуста на Пасху. Его читают в храмах Русской православной церкви в пасхальную ночь в напутствие верующим, уточнило РИА «Новости».

Согласно церковным традициям, всю неделю желающие по благословению могут звонить в колокола, делясь пасхальной радостью с окружающими. Верующие не постятся, им предписано поздравлять друг друга и ходить в гости.

Однако пандемия коронавируса в этом году изменила привычный ход празднования Светлой седмицы. В самоизоляции верующие отметили и Пасху. Из-за пандемии COVID-19, в Москве и Подмосковье все праздничные церковные службы прошли без прихожан.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем обращении к верующим призвал их оставаться дома, молиться и смотреть прямые трансляции богослужений.

Многие жители проявили сознательность и не стали нарушать карантин во время Пасхи, хотя и выразили сожаление из-за невозможности посетить храм. Но далеко не во всех российских городах на Пасху закрывали храмы. Несмотря на то, что местные власти и священники призывали жителей оставаться дома, официального запрета на посещение церквей не было. Поэтому в нескольких российских городах прихожане все же посетили храмы.