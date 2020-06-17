«У него такое сейчас состояние, что все». Домработница Ефремова испугалась за его жизнь

Домработница Михаила Ефремова по имени Ева рассказала, что актер так переживает, что близкие опасаются, не сведет ли он счеты с жизнью. По словам женщины, он мало ест, к нему уже несколько раз приезжала скорая.

«Очень плохо, очень. Тяжело, переживает очень сильно. Как вы думаете? Кушает плохо. Переживает не то слово. Готов ко всему», — сказала Ева с балкона, описывая состояние Михаила Ефремова после аварии.

Женщина рассказала журналистам, что алкоголь он теперь не пьет совсем, только воду. По словам Евы, актер нуждается в искренней поддержке. Сейчас вокруг него члены семьи, дети постоянно навещают.

Ева для него тоже не чужой человек. Она работает домработницей, но когда-то ее дети и Ефремова учились в одном классе.

Описывая перспективы Ефремова как актера, Ева допустила, что, возможно, его нельзя будет увидеть не только на сцене, но и в жизни. Она допустила, что Ефремов близок к самоубийству.

Вероятно, не знаю точно. Вполне возможно. У него такое сейчас состояние, что все, кончилось. Морально вот так Ева.

Домработница рассказала, что все близкие Ефремова сейчас этого боятся.

Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы 8 июня. Находясь под воздействием алкоголя и наркотиков, актер выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в другой автомобиль, фургон. Его водитель погиб в больнице.