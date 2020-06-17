Дети Ефремова приехали тайно проведать отца, но попали на видео
На кадрах — дети Ефремова от брака с Софьей Кругликовой, Вера и Борис. Они открыли дверь черного хода своим ключом.
Через этот же ход покинули квартиру Ефремова и сотрудники УФСИН. Они приезжали, чтобы забрать артиста на очередной допрос, но уехали почему-то без него. Об этом сообщил корреспондент «360».
О том, что Ефремова будут снова будут допрашивать, ранее заявлял адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.
Чуть раньше артиста посетил его сын Никита, в квартиру приезжала и Рената Литвинова.
Артист Михаил Ефремов будет находиться на домашнем аресте как минимум до 8 августа. 8 июня он сел за руль пьяным и вылетел на своем внедорожнике на встречку Садового кольца. Он врезался в фургон, водитель получил множественные травмы и умер в больнице.
В крови Ефремова обнаружили большую дозу алкоголя, а также наркотических веществ. Следствие по делу продолжается.