Дети Ефремова приехали тайно проведать отца, но попали на видео

Младшие дети Михаила Ефремова приехали его проведать. В квартиру они попали через черный ход. Кадры оказались в распоряжении «360».

На кадрах — дети Ефремова от брака с Софьей Кругликовой, Вера и Борис. Они открыли дверь черного хода своим ключом.

Через этот же ход покинули квартиру Ефремова и сотрудники УФСИН. Они приезжали, чтобы забрать артиста на очередной допрос, но уехали почему-то без него. Об этом сообщил корреспондент «360».

О том, что Ефремова будут снова будут допрашивать, ранее заявлял адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

Чуть раньше артиста посетил его сын Никита, в квартиру приезжала и Рената Литвинова.

Артист Михаил Ефремов будет находиться на домашнем аресте как минимум до 8 августа. 8 июня он сел за руль пьяным и вылетел на своем внедорожнике на встречку Садового кольца. Он врезался в фургон, водитель получил множественные травмы и умер в больнице.

В крови Ефремова обнаружили большую дозу алкоголя, а также наркотических веществ. Следствие по делу продолжается.