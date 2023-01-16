Эксклюзив 16 января 2023, 13:44 «У него прекрасный аппетит». Народный артист Бурляев — о состоянии Михалкова Режиссер Бурляев сообщил, что состояние Никиты Михалкова улучшилось РИА «Новости»

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Состояние режиссера и сценариста Никиты Михалкова улучшилось, он активно работает в больничной палате над собственными проектами. Об этом «360» сообщил народный артист России, режиссер Николай Бурляев.

«Мы говорили по телефону, все нормально, он в рабочем состоянии, все приходит в норму. У него прекрасный аппетит, нет температуры. Никита Сергеевич работает в палате, читает сценарии и занимается своими проектами, все идет штатно. Его состояние улучшилось», — уточнил он.

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Ранее стало известно, что Михалкова доставили в больницу с подозрением на грипп. Впоследствии в СМИ появилась информация, что он также заболел ковидом. Патриарх Кирилл провел молитву за здоровье известного режиссера.

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Позднее, 10 января, сам Михалков вышел на связь в Telegram-канале. Он заявил, что остается в больнице и продолжает получать лечение, проходя необходимые обследования.

Михалков указал, что в СМИ распространилось множество недостоверных слухов о его состоянии.