Знаменитости 10 января 2023, 15:34 «Остаюсь в больнице». Михалков дал первый комментарий после госпитализации Режиссер Никита Михалков поблагодарил за поддержку после госпитализации

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Режиссер Никита Михалков дал первый комментарий после госпитализации. В своем Telegram-канале «Бесогон» он написал, что пока остается в больнице.

Никита Михалков поблагодарил всех, кто заботился и беспокоился о нем после госпитализации. По словам режиссера, он получает большое количество сообщений с пожеланиями здоровья. Это позволило ему узнать, чем отличается популярность от настоящей любви.

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«Я хочу сказать, что пока я остаюсь в больнице, продолжаю проходить обследования и получать необходимое лечение. Искренне ваш, Никита Михалков», — написал режиссер.

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Народный артист добавил, что в СМИ появляется много недостоверных сообщений о состоянии его здоровья. Михалков выразил надежду, что сможет самостоятельно рассказывать о своем состоянии.

Режиссера доставили в больницу 5 января. Врачи диагностировали COVID-19, а вскоре состояние Михалкова ухудшилось. Телеведущая Ксения Собчак даже сравнила потенциальный уход артиста со смертью Иосифа Сталина, за что получила порцию критики от пользователей Сети.