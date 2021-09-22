«У него и странички нет». Юрист Хохлова назвала истинную причину его претензий к Facebook

Кандидат юридических наук, юрист, представитель тренера «Ротора» Анна Варганова прокомментировала дело, связанное с Хохловым и социальной сетью Facebook. По ее словам, тренер не доволен тем, что много лет работал на свое имя, а его любое упоминание теперь подвергается блокировке.

«Его фамилию блокировали и, наверное, до сих пор блокируют. Потому что его фамилия Хохлов и, видимо, из-за слова „хохол““», — сообщила представитель тренера.

Варганова отметила, что заседание уже проходило, однако представители от Facebook на него не явились. Следующее слушание назначено на 5 октября. Сотрудников американской компании будут уведомлять о заседании заблаговременно, потому что, по ее словам, там «очень сложная процедура».

Юрист пояснила, что личной страницы у Дмитрия Хохлова в этой соцсети нет. Блокируют не его, а упоминание его фамилии.

«Мне кажется, у него в принципе странички нет. Делом в том, что блокируют, когда болельщики между собой разговаривают. Написал кто-то что-то про него, то сразу блокируют этого человека, который о нем написал», — отметила Варганова.

По ее словам, иск на компанию был подан примерно два с половиной месяца назад. Основная претензия заключается в том, чтобы не было заблокировано имя, ведь тренер работал на него много лет.

«У Хохлова достаточно известное имя. Если его будут блокировать в соцсетях, то это причинит ему вред», — заключила она.