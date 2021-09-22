Тренер «Ротора» Хохлов подал в суд на Facebook из-за блокировки своей фамилии

Главный тренер ФК «Ротор», а в прошлом футболист Дмитрий Хохлов возмутился тем, что Facebook трактует его фамилию как пренебрежительное наименование украинцев. Он подал в суд на компанию.

«Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия», - сказал он. Его словам привел «Октагон».

При этом другие люди попадают в бан. Впервые это заметили прошлой весной. Уточняется, что главный тренер «Ротора» подал в суд на американскую компанию еще в июле. Предварительной заседание по делу прошло в сентябре.

Помощник Солнцевского районного суда Москвы, пресс-секретарь Георгий Енгибаров рассказал, что в иске Хохлов потребовал запретить Facebook совершать в отношении россиянина определенные действия. Сам экс-спортсмен ждет от соцсети компенсацию за моральный ущерб.

Хохлов летом 2021 года возглавил «Ротор», до этого он был главным тренером ФК «Кубань» и московского «Динамо».