У мэра Биробиджана выявили коронавирус. Он госпитализирован

Мэр Биробиджана в ЕАО Александр Головатый попал в инфекционное отделение больницы. У политика диагностирован COVID-19.

«Ночью стало хуже, появилась одышка. Увезли на „скорой“ в инфекционку. Сейчас на капельницах и уколах. Извините, пока не могу отвечать на сообщения», — написал Головатый на своей странице в Instagram.

Политик также опубликовал серию фотографий из больничной палаты. На кадрах видно, что Головатый лежит под капельницей. Также на снимках запечатлена больничная еда, вероятно, завтрак — каша, вареное яйцо, хлеб и чай. На подносе рядом с едой лежат несколько таблеток в блистерах.

О том, что у него коронавирусная инфекция Головатый сам сообщил несколькими днями ранее в Instagram. Тогда он говорил о легком недомогании, которое изначально связывал с обычной простудой. Сделанный позже тест на коронавирус показал наличие инфекции у политика. Вся семья мэра, по его словам, находится на карантине с 1 сентября.

В конце августа коронавирусную инфекцию диагностировали еще у одного российского политика — мэра Краснодара Евгения Первышова. Об этом он сам рассказал в видеообращении. Ролик градоначальник записал в больничной палате.