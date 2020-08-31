Мэр Краснодара попал в больницу с коронавирусом

Коронавирусную инфекцию диагностировали у мэра Краснодара Евгения Первышова. Об этом он сам рассказал в видеообращении. Ролик градоначальник записал в больничной палате.

В своем обращении Первышов заявил, что от заражения коронавирусом никто не застрахован.

«Коварное заболевание. Даже при соблюдении всех мер предосторожности, соблюдал полностью масочный режим, пользовался антисептиками, при общении с людьми соблюдал социальную дистанцию. Но тем не менее, где-то меня этот вирус подкараулил», — поделился он.

Мэр Краснодара пояснил, что сейчас находится в больнице. Он пообещал, что обязательно расскажет, как протекает заболевание, какие методики лечения применяются. Жителей города он попросил беречь себя и соблюдать все рекомендации, которые разрабатывают врачи и сотрудники Роспотребнадзора в краевом штабе.

Ранее с подозрением на повторное заражение коронавирусом в Москву госпитализировали главу Тувы Шолбана Кара-оола. Медики в ходе обследования оценили состояние руководителя региона как стабильное и удовлетворительное.

В качестве предварительного заключения врачи поставили ему диагноз пневмония. В данный момент глава Тувы находится в госпитале имени Вишневского. По мере возможности он работает дистанционно. На месте руководство регионом взял на себя его первый заместитель Александр Брокерт.