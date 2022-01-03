У ГИБДД в 2022-м могут появиться экспресс-тесты для ловли пьяных водителей

Уже в этом году сотрудники ГИБДД могут начать выявлять пьяных водителей с помощью экспресс-тестов. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, точная дата поступления инспекторам таких приборов для моментального выявления пьяных водителей на дорогах будет известна позднее.

В МВД ранее заявляли, что подобные средства позволят свести к минимуму временные затраты при коммуникации полицейских и водителей, исключить их субъективизм, а также предотвратить возможные конфликты.

При отказе водителя проходить освидетельствование, при его несогласии с результатами, а также при наличии оснований, что результат действительно мог быть ошибочным человека направят на медицинское освидетельствование, уточняли в ведомстве.

По данным главы Госавтоинспекции Михаила Черникова, каждое 12-е ДТП происходит из-за пьяных водителей.

В конце прошлого года спикер Госдумы Вячеслав Володин предупреждал, что водителям, которые ведут себя по-хамски на дорогах, будет грозить уголовная ответственность — до трех лет лишения свободы.