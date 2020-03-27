Украинская певица Maruv (Анна Корсун) не смогла вернуться на родину из-за перекрытых границ и осталась в России. В соцсетях она столкнулась с травлей. Комментаторы желали исполнительнице смерти, называли проституткой и просили вообще не возвращаться.

С 27 марта Украина закрыла границы из-за эпидемии коронавируса, отменив пассажирское сообщение, в том числе для граждан страны. Россия с 27 апреля отменила все пассажирские авиаперевозки и теперь только вывозит граждан страны из-за границы.

В Stories Instagram Maruv опубликовала видео, в котором заявила, что вернуться раньше она не могла, а сейчас не знает, как попасть домой.

«Почему в других странах за своих граждан стоят, а в нашей, ***, просто жопу вытирают? Это похоже на предвзятое отношение к гражданам Украины, которые сейчас находятся в России», — сообщила певица.

Maruv отметила, что у нее «такой же паспорт, такие же права», как и у остальных украинцев.

В ответ некоторые пользователи осыпали ее оскорблениями, предложив «сидеть в Рашкостане и не рыпаться», «сдохнуть», «дальше тусоваться в своей России».

Maruv назвала это «примером нетерпимости к чужому образу жизни, самовыражению и свободе».