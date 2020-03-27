Maruv застряла в России. Обратно на Украину ее не пускают

Певица Maruv не смогла вовремя вернуться на родину и осталась в РФ. В украинском консульстве девушке помогать не собираются. Она заподозрила Киев в предвзятом отношении к гражданам Украины, которые по тем или иным причинам сейчас находятся в России.

Артистка попыталась связаться с украинскими дипломатами и понять, как ей попасть домой. Свою историю Maruv рассказала в Instagram.

«Друзья, я сейчас просто в шоке. В огромнейшем. Я сейчас дозванивалась в консульство украинское, чтобы мне объяснили, как мне <…> добраться домой. И какие варианты есть. И это самое <…> невежественное консульство, которое только может быть», — поделилась Maruv с подписчиками в Stories.

Девушка пожаловалась на нервную сотрудницу консульства, с которой разговаривала по телефону. Никакой информации Maruv не предоставили, а потом начали «просто скидывать» звонок.

Они просто говорят одну заученную фразу: «Тот, кто хотел выехать — уже выехал» Maruv украинская певица.

«Не могут объяснить, что к чему, когда говоришь, что по объективным причинам не могла уехать раньше и попасть домой», — посетовала украинская певица.

Maruv заметила, что украинские власти не должны так поступать со своими гражданами. Она привела в пример политику других государств, где «за своих стоят, а в нашей просто ноги об них вытирают».

«Более того, это похоже на предвзятое отношение к гражданам Украины, которые сейчас находятся в России. У меня такой же паспорт, как у вас. Такие права, гарантированные мне Конституцией», — заключила артистка.