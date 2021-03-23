Twitter начал удалять запрещенный контент после замедления работы

После замедления скорости работы Twitter в России соцсеть начала постепенно удалять запрещенный контент. Но Роскомнадзор все равно недоволен этими темпами. Потому что по факту удалена пока только треть противоправной информации.

«После принятия 10 марта 2021 года мер по замедлению трафика Twitter, социальной сетью начата работа по удалению, но фактически удалена только треть запрещенного в РФ», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном на официальном сайте.

Помимо этого, в пресс-службе сообщили, что к старому запрещенному контенту добавляются и новые публикации с детской порнографией, о наркотиках и суициде. В ведомстве также с сожалением отметили, что соцсеть начала признавать у себя наличие такой информации только после принуждения.

В любом случае Роскомнадзор продолжит настаивать на полном и скорейшем удалении Twitter запрещенной и опасной для детей информации.

Роскомнадзор 10 марта объявил о замедлении работы Twitter. В течение недели соцсеть игнорировала ограничительные меры. После в российском ведомстве заявили, что под замедление работы и блокировки могут попасть все иностранные площадки, которые нарушают наше законодательство.