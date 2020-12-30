Названа причина закрытия ТВ-шоу «Дом-2»

Глава «Газпром-Медиа» Александр Жаров объяснил, что проект «Дом-2» был закрыт по решению руководства телеканала ТНТ потому, что шоу перестало быть рентабельным и начало приносить крупные убытки.

В эфире «России 24» Жаров подчеркнул, что холдинг поддержал решение ТНТ, так как «четко видел», сколько денег теряется на проекте «Дом-2».

«Безусловно, предельно популярный в начале своего, да и в середине, на пике своего развития, он стал серьезно терять аудиторию в последние годы. И в последние два года стал нерентабельным. То есть, проект достаточно дорогой, и он начал приносит телеканалу убытки», — рассказал Жаров.

Он добавил, что попытки изменить что-либо внутри формата рейтинг поднять не смогли.

Последний выпуск проекта «Дома-2» на ТНТ состоится 30 декабря. В нем примут участие действующие и бывшие участники телепроекта: Роман Третьяков, Степан Меньшиков, Мария Кохно и другие.