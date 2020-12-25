Названы участники финального выпуска «Дома-2»

По данным издания, на площадку пришел один из первых участников шоу и бывший возлюбленный Ольги Бузовой Роман Третьяков. Он постоянно общался с ведущей Ксенией Бородиной, с которой не виделся много лет. С женой Ангелиной Монах на съемки пришел еще один «старичок» проекта — Степан Меньщиков.

Бывшая участница телепроекта и молодая мама Саша Артемова заявила, что рассчитывает на продолжение съемок шоу.

«Не хочется, чтобы такой прекрасный проект закрывался. Ведь я встретила здесь свою любовь, за проектом уже у нас была свадьба, родился прекрасный ребенок. Понятно, что ничего не бывает вечно, но я надеюсь, правда, надеюсь, что „Дом-2“ будет дальше жить», — заявила она.

Ситуация с закрытием самого длинного реалити в истории телевидения пока не понятна. Директор программы Александр Расторгуев заявил, что о полной ликвидации проекта речи не идет. По его словам, «Дом-2» не закрывают, а только завершают его показ на ТНТ.

Бывшая участница «Дома-2» Мария Кохно со ссылкой на визажиста проекта заявила, что шоу получит новый формат. По ее словам, вместо стройки участники станут сниматься в реалити в формате «TikTok-хауса».

Заслуженный художник России Никас Сафронов в беседе с телеканалом «Царьград» заявил, что закрытие шоу «Дом-2» стало лучшим подарком для всей страны на Новый год. По его словам, программа негативно влияет на подростков и молодых людей.