Эксклюзив 26 января 2024, 16:38 «Тут же придет Роспотребнадзор». Алексан Мкртчян — о плюсах получения гостевыми домами ID для туристов Вице-президент АТА Мкртчян: гостевые дома улучшат сервис, получив ID

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Владельцев гостевых домов обяжут получать ID для удобства туристов. Это значит, что хозяевам недвижимости придется пройти регистрацию и получить специальный идентификационный номер, прежде чем разместить объявление со своими услугами. Автором проекта выступила зампред комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко, сообщили «Известия». Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в стриме «360» рассказал о плюсах новой системы.

Эксперт отметил, что для людей, которые год от года ездят на отдых в одни и те же дома — существенно ничего не изменится. Разве что стоимость аренды станет выше. Зато «новичкам» это поможет не наткнуться на некачественный сервис.

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«Есть люди, которые никогда не ездили [в гостевые дома]. Они не знают эту „тетю Нину“ из Архипо-Осиповки или „тетю Зину“ из Голубицкой. Ведь у нас нет никакой классификации: мы не знаем это гостевой дом с одной звездой, двумя, а вдруг там плохо готовят», — пояснил собеседник «360».

Но все эти вопросы решат как раз регистрация и получение специального ID. Ведь требования к номерам и персоналу в гостевых домах приравняют к гостиничным.

«Как только гостевой дом легализуется, тут же придет Роспотребнадзор, который все оценит моментально. Он зайдет на кухню и увидит, каким ножом режут курицу, а каким — рыбу», — заявил Мкртчян.

Ранее Госдума приняла в первом чтении проект о легализации гостевых домов на юге. Он может начать действовать с 1 апреля 2024 года.