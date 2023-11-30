Общество 30 ноября 2023, 15:48 Госдума приняла в первом чтении проект о легализации гостевых домов на юге ГД поддержала проект о проведении эксперимента по легализации гостевых домов Freepik

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Дума приняла в первом чтении законопроект о легализации гостевых домов в Севастополе, Крыму и Краснодарском крае. Как сообщили на сайте ГД, он может действовать с 1 апреля 2024 года по 31 декабря 2026 года.

«Все гостевые дома должны будут войти в специальный реестр <…> и получить уникальный номер. Реклама гостевого дома без указания регистрового номера будет запрещена», — уточнили в Госдуме.

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Важным условием для включения в реестр станет регистрация. Владелец должен быть зарегистрирован в гостевом доме, либо другом жилье, но расположенном на одной территории с ним.

Ранее в Госдуме предложили законопроект, который предусматривает, что не менее 75% жильцов многоквартирного дома должны разрешить сдачу жилья в аренду на сутки. Однако это может создать допсложности. Кроме того, закон о краткосрочной аренде может негативно сказаться на представителях малого и среднего бизнеса, и даже на целом секторе российской экономики. Юрист объяснил, как при сдаче жилья посуточно защитить свои права.