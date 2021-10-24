Тушки сожженных куриц заметили на поле под Тюменью

В Тюменской области местные жители пожаловались, что на месте утилизации курицы с птицефабрики «Боровская», где произошла вспышка птичьего гриппа, животные начали раскапывать тушки птиц. Об этом сообщил сайт 72.ru.

На птицефабрике «Боровская» по указанию тюменского губернатора Александра Моора должны были уничтожить 4,3 миллиона кур. Часть птиц уже сожгли на поле под Тюменью недалеко от фабрики. Но на место захоронения пробрались животные и начали раскапывать мертвых птиц.

Тюменец Сергей рассказал, что на территорию, где захоронены куры, может пройти любой желающий. По его словам, раньше там у него было место отдыха. Он заметил мертвые тушки кур случайно. Люди ездят на это место за торфом. Его возмутило, что тушки лежат неприкрытые вблизи дороги. Он отметил, что недалеко от этого места также находится родительное отделение.

«Это безобразие есть как на поверхности земли, так и под землей. Это беда, это серьезная трагедия региона. В том районе дым стоит, дышать невозможно», — признался мужчина.

Вспышка птичьего гриппа произошла на птицефабрике на прошлой неделе.