Почти 5 млн кур уничтожили на Боровской птицефабрике из-за птичьего гриппа

На Боровской птицефабрике в Тюменской области пришлось уничтожить всех кур из-за птичьего гриппа. На предприятии находились около 4,5 миллиона кур, выпускалось более одного миллиарда яиц в год.

Об этом в беседе с Znak.com рассказал начальник управления ветеринарии Тюменской области Вадим Шульц. Он отметил, что это была вынужденная мера, ведь местное правительство распространило постановление. Этот документ гласит, что очаг расширен до всей производственной территории птицефабрики. Исключением стали санпропуск № 1, зернокомплексы и фермы крупного рогатого скота.

Это предприятие принадлежит Тюменской области. Руководителем птицефабрики является бывший руководитель департамента имущественных отношений региона Евгений Несват. Вспышка птичьего гриппа произошла на прошлой неделе. Из-за этого у местного населения также изымалась вся птица.

В начале прошлой недели режим чрезвычайной ситуации объявили в Туймазинском районе Башкирии из-за вспышки птичьего гриппа в нескольких селах. Также там начали массовую вакцинацию жителей.