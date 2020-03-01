Кот по кличке Тушила стал символом и «полосатым оберегом» одной из пожарных частей в Москве. Его спасли котенком во время пожара, и теперь он провожает спасателей на выезды.

«В прошлом году мы тушили пожар в квартире, где загорелась проводка. На лестничной клетке нами был обнаружен котенок с признаками отравления продуктами горения. Пожарные вынесли его на улицу, и я распорядился поставить котенку кислородный ингалятор. Позже, осмотрев малыша, мы обнаружили, что у него сломана лапа и отвезли его в ветеринарную клинику, где он провел почти месяц», — цитирует агентство городских новостей «Москва» начальника пожарной части № 20 Евгения Рычева.

Кота спасли год назад, когда тушили пожар на юге Москвы. Пока котенок находился в ветеринарной клинике, спасатели по очереди навещали его, а потом забрали в часть. Там его и прозвали Тушилой.

Как рассказали в пресс-службе МЧС, Тушила быстро привык к свои новым хозяевам и стал спать у них на руках. А еще у него появилась привычка при звуках тревоги бежать к машинам, как будто провожая спасателей на выезд.

Но скоро Тушила покинет гостеприимную пожарную часть. Один из спасателей решил забрать кота домой по просьбе детей.

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