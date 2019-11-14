  • Тверские пожарные спасли надышавшегося угарным газом котенка

    14 ноября 2019, 15:39

    Алена Макаренко

    Пожарные из Твери спасли котенка во время сильного пожара в архитектурном комплексе «Морозовский городок» 12 ноября. Маленький четвероногий уже почти не подавал признаков жизни после того, как надышался угарным газом. О спасении рассказал замначальника специализированной пожарно-спасательной части Тверской области Андрей Мейстер, сообщил сайт «Аргументы и факты — Тверь».

    Пламя охватило дом № 122 во дворе Пролетарки в Твери 12 ноября. По большей части пожар охватил нежилую часть здания, которая входит в архитектурный комплекс «Морозовский городок». Спасатели МЧС эвакуировали из строения 35 человек. Они снимали жильцов с окон второго и третьего этажей. Специалисты также вывели на улицу собаку и котенка.

    На парковке в Раменском горели микроавтобусы фотовидеофиксации

    Подробнее

    Собаке помощь не понадобилась, а вот второе животное надышалось угарным газом. Пожарные рассказали, что сердце котенка почти остановилось. Спасатели вынесли его на улицу в бессознательном состоянии.

    Пострадавшего приводили в чувства с помощью дыхательного аппарата и воды. Через пять минут котенок вернулся к жизни. Спустя время спасатель продолжил борьбу с огнем, а котенка забрали себе жильцы дома.

    Видеозаписью спасения котика поделились сотрудники МЧС, отметил «Царьград».