Тверские пожарные спасли надышавшегося угарным газом котенка

Пламя охватило дом № 122 во дворе Пролетарки в Твери 12 ноября. По большей части пожар охватил нежилую часть здания, которая входит в архитектурный комплекс «Морозовский городок». Спасатели МЧС эвакуировали из строения 35 человек. Они снимали жильцов с окон второго и третьего этажей. Специалисты также вывели на улицу собаку и котенка.

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Собаке помощь не понадобилась, а вот второе животное надышалось угарным газом. Пожарные рассказали, что сердце котенка почти остановилось. Спасатели вынесли его на улицу в бессознательном состоянии.

Пострадавшего приводили в чувства с помощью дыхательного аппарата и воды. Через пять минут котенок вернулся к жизни. Спустя время спасатель продолжил борьбу с огнем, а котенка забрали себе жильцы дома.

Видеозаписью спасения котика поделились сотрудники МЧС, отметил «Царьград».