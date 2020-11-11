Турция захотела производить вакцину «Спутник V»

Российскую вакцину «Спутник V» от COVID-19 намерены производить в Турции. Министр здравоохранения страны уже обсудил такую возможность с коллегой из РФ.

Переговоры прошли по инициативе турецкой стороны, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу российского Минздрава.

Глава турецкого министерства Фахреттин Коджи заявил, что Анкара заинтересована в производстве препарата на базе фармацевтических производств страны. Перед этим «Спутник V» пройдет токсикологические исследования — они предусмотрены локальным законодательством.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в беседе с Коджи подчеркнул, что необходимые процедуры можно организовать в сертифицированной лаборатории. Россия к этому готова. К реализации договоренностей стороны должны приступить в ближайшие дни.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Сейчас ведутся его пострегистрационные исследования, в которых участвуют 40 тысяч человек. Четверти из них введут плацебо. Прививку в первую очередь делают людям из групп риска — медикам, врачам и учителям.