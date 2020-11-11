COVID-19 выявили у привитых алтайских медиков
В краевом Минзраве напомнили, что «Спутник V» — вакцина двухкомпонентная.
«Вакцинированным и, соответственно, защищенным от коронавирусной инфекции, человек считается только через три недели после второй прививки, поскольку все это время идет процесс формирования иммунитета. Иммунитет у заболевших медиков, прошедших вакцинирование, вероятно, к моменту встречи с возбудителем COVID-19 сформироваться не успел», — сообщил сайт ведомства.
Всего в Алтайском крае прививку сделали 42 медикам.
В России уже зарегистрировали две вакцины от коронавируса. Это препарат «Спутник V», который создали в Центре имени Гамалеи, и «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Сейчас они проходят клинические испытания. Президент России Владимир Путин на заседании совета глав государств — членов ШОС заявил, что обе вакцины безопасны и эффективны. Он подчеркнул, что Россия готова сотрудничать со всеми странами по вакцинам от 2019-nCoV.