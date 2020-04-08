Туроператорам выделят 3,5 млрд рублей на компенсации по невозвратным билетам

Также было принято решение о возврате туристам денег из средств фондов персональной ответственности операторов. Следить за использованием выделенных средств поручили Ростуризму. Он должен подготовить доклад об этом до 1 октября.

Ранее в АТОР объявили, что размер убытков российских туроператоров исчисляется миллиардами рублей, а если к этому прибавить неполученные доходы, то убытки вырастут до нескольких сотен миллиардов. В ассоциации направили письмо правительству с просьбой заморозить возвраты денег до 2022 года. Вместо этого операторы готовы сохранить эти средства в депозитах, чтобы туристы могли использовать их для покупок других путевок.

Глава Ростуризма Зарина Догузова объявила, что они разрабатывают программу по восстановлению отрасли после нормализации ситуации с коронавирусом, передает ТАСС.