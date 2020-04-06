Операторы попросили отсрочить возврат денег туристам на 2 года

Туристы, чья поездка отменилась из-за коронавируса, рискуют получить возврат только через пару лет. Ассоциация туроператора попросила заморозить выплаты туристам за аннулированные туры до 2022 года, вместо денег им дадут депозитный сертификат.

Ассоциация туроператоров (АТОР) направила премьер-министру Михаилу Мишустину и заместителю министра экономического развития Сергею Галкину письмо с просьбой еще больше поддержать индустрию. В документе отмечается, что размер убытков российских туроператоров исчисляется миллиардами рублей, а если к этому прибавить неполученные доходы, то убытки вырастут до нескольких сотен миллиардов, сообщается на сайте АТОР.

Ассоциация отметила, что в Германии и Франции правительство дало операторам отсрочку по возврату денег за аннулированные туры. Сейчас российские операторы готовы переносить туры на более поздние даты.

«АТОР просит правительство утвердить право туроператора на отсрочку до 2022 года выплат за аннулированные из-за пандемии коронавируса пакетные туры и отдельные туристские услуги — так, чтобы в течение этого срока заморозки турист имел безусловное и подтвержденное право выбрать на сумму своего первоначального платежа любой тур или услугу из ассортимента туроператора», — отметили в АТОР.

Иными словами, вместо денег туристы получат сертификат, который можно будет использовать на поездки, когда ситуация с коронавирусом нормализуется. В АТОР считают, что это выгодно и клиентам, ведь они смогут отдохнуть без потери денег.