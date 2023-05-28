Общество 28 мая 2023, 17:17 Турнир рыбаков-любителей прошел на фестивале «Московская рыбная неделя» Любительский турнир по рыбной ловле собрал в Москве более 500 рыбаков Unsplash

Читать 360tv в

В рамках московского фестиваля «Рыбная неделя» на Пушкинской набережной в парке Горького прошел любительский турнир, который объединил более 500 любителей рыбной ловли. Об этом сообщил оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Организаторы выдали участникам турнира удочки, снасти и другой необходимый инвентарь.Также гостей мероприятия ждали специально оборудованная зона отдыха и кулинарные сюрпризы.

Реклама

Всего рыбаки-любители выловили из Москвы-реки более 40 рыб. Чаще всего на удочку попадался бычок-подкаменщик. Некоторым удалось поймать окуня. Почти всех рыб выпустили обратно в реку.

Самым активным участникам турнира подарили наборы рыболова.

На следующих выходных на фестивале «Рыбная неделя» пройдет чемпионат по рыбалке среди профессионалов. Мероприятие состоятся 3 и 4 июня на Гольяновском пруду и на Коломенской набережной.

Оценивать результаты будет команда судий, а победителей на каждом сеансе ожидают призы и подарки. Для участия в чемпионате необходимо заранее зарегистрироваться на сайте фестиваля «Рыбная неделя».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал благоустроить места отдыха у озера в Звездном Городке.