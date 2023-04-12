Подмосковье 12 апреля 2023, 13:42 Андрей Воробьев: места отдыха у озера преобразятся в Звездном Городке в 2023 году

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Места отдыха вокруг Первого озера в Звездном Городке преобразятся в 2023 году. Жители ждут благоустройства и активно озвучивают свои пожелания, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Водоем очистят, а рядом с ним появятся фонтан, раздевалки, парковка, хоккейная площадка.

Для безопасного отдыха здесь установят видеокамеры и новое освещение. Рядом с озером высадят новые деревья и кустарники.

Мы были здесь два года назад. Был большой запрос жителей на то, чтобы привести все в порядок. Первую часть работ мы сделали. Приехали, чтобы перед вами отчитаться, узнать, какие еще есть пожелания. Андрей Воробьев

Благоустройство Первого озера началось в 2021 году. Сначала там восстановили аллею, высадили деревья и сделали велодорожку. Появились детские площадки, пирсы и лежаки.

«У нас большая программа благоустройства, она очень серьезно поддерживается президентом, который и малые исторические города тоже помогает нам преображать. Мы выигрываем во всероссийском конкурсе каждый год. И это очень приятно», — отметил губернатор.

Благоустройство Звездного Городка

Масштабное благоустройство в Звездном Городке началось в 2017 году. Уже преобразился сквер у Аллеи Космонавтов, где появились детские площадки и сделали комфортные места тихого отдыха.

Кроме того, юные жители попросили у губернатора скейт-парк за Домом космонавтов, и его там уже обустроили. А два года назад изменился облик набережной Леонежского озера.

Рядом с озером предусмотрели зоны барбекю, сделали детские площадки, теневые навесы, новые маршруты для велосипедистов и пешеходов. Появились видеокамеры, обустроили подход к воде и места для рыбалки, большой пандус для людей с колясками и маломобильных жителей.

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