Общество 16 апреля 2024, 05:40 Туристы рассказали, какие сладости в России самые вкусные Туристы назвали татарский чак-чак и тульский пряник любимыми сладостями в России РИА «Новости»

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Российские туристы назвали чак-чак, тульские пряники, петербургские конфеты и сибирское варенье самыми любимыми отечественными сладостями. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса по поиску билетов tutu.ru.

Одним из самых расхваленных блюд оказался татарский чак-чак. Он представляет собой десерт из кусочков жареного теста в сиропе из меда. Также туристы отдали предпочтение тульским пряникам. Сверху их покрывают глазурью, а внутри помещают фруктовую начинку.

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Еще одним деликатесом для туристов стали московские конфеты. Например, фабрика «Рот Фронт», которая выпускает батончики. Помимо них, туристы похвалили конфеты из Петербурга. Их можно приобрести на вокзале, в фирменном магазине кондитерской фабрики имени Крупской. Недалеко ушел калининградский марципан, его готовят из измельченного миндаля и сахарной пудры.

Сибирское варенье также покорило сердца российских путешественников. Его делают из зеленых сосновых шишек, которые собирают в мае или июне. Сначала продукт промывают и долго вымачивают, а потом варят.

Ранее tutu.ru составил список самых романтичных мест России. В рейтинг вошли Метромост в Нижнем Новгороде, владивостокский маяк, светлогорский парк творчества «Муза» и краснодарский Мост поцелуев.